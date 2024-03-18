Японія завершила 4-й етап скидання очищеної води з Фукусіми

У Японії оператор аварійної АЕС "Фукусіма-1" завершив четвертий етап скидання очищеної води зі станції.

Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що під час цього етапу скинули близько 7,8 тис. тонн води партіями, що не перевищують 500 тонн на добу. Наразі зі станції загалом скинули 31,2 тис. тонн очищеної води. Наступний етап має розпочатися у квітні-травні цього року, точних термінів на цей час не визначено.

Четвертий етап скидання води пройшов без будь-яких інцидентів, проте 14-15 березня він припинявся для виявлення можливої ​​шкоди від сильного землетрусу магнітудою 5,8, що стався в районі префектури Фукусіма. Будь-яких пошкоджень у системах виявлено не було, і фахівці станції продовжили скидання води.

Що відомо про аварію на АЕС у префектурі Фукусіми

11 березня 2011 року землетрус і цунамі призвели до найбільшої аварії на японській атомній електростанції "Фукусіма-1". Аварія, внаслідок якої розплавилася активна зона реакторів відразу на трьох енергоблоках та спричинила вибух, стала наймасштабнішою в атомній енергетиці після трагедії на Чорнобильській АЕС в 1986 році. Понад 18 000 людей загинули.

У квітні 2021 року Японія схвалила план скидання до моря понад одного мільйона тонн забрудненої води зі зруйнованою атомної електростанції Фукусіма.

Екологічна організація Greenpeace попередила, що забруднена вода, яку планують скинути в море з атомної електростанції "Фукусіма-Даїті", містить небезпечно високий рівень радіоактивного вуглецю.