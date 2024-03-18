НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Путін заявив, що був згоден обміняти Навального
РОСІЯПутінОлексій НавальнийПодіїСвітПолітика

Путін заявив, що був згоден обміняти Навального

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Путін заявив, що був згоден обміняти Навального
Президент Росії Володимир Путін жестикулює під час виступу на пресконференції, Москва, 17 березня 2024 року. Фото: AP/Олександр Земляніченко

Президент Росії Володимир Путін заявив, що погодився на обмін опозиційного політика Олексія Навального за кілька днів до його смерті в колонії. Путін заявив, що мав у зв’язку з обміном одну умову — щоб Олексій Навальний ніколи не повертався в Росію.

Свою заяву Путін зробив на пресконференції у неділю, 18 березня

"За кілька днів до смерті Навального мені деякі колеги сказали – не співробітники адміністрації, деякі люди, – що є ідея обміняти пана Навального на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі у західних країнах. Ви можете мені повірити, можете ні. Людина, яка зі мною говорила, ще фрази не закінчила, а я сказав: "Я згоден". Але, на жаль, сталося те, що сталося. Тільки за однієї умови сказав: "Ми його поміняємо, і щоб він не повертався, нехай там сидить. Але це трапляється, нічого з цим не поробиш", — сказав Путін.

Що відомо про смерть Навального у російській в'язниці

У п'ятницю, 16 лютого, у Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки.

17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у тюрмі та заявила, що Навального убили. Згодом Ярмиш написала, що адвокат та мати Навального приїхали до салехардського моргу, але він виявився зачиненим, хоча у колонії запевняли, морг працює і тіло опозиціонера знаходиться там.

Німецьке видання Bild повідомило, що президент РФ Володимир Путін хотів отримати агента Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці. Обговорювалося, що в обмін Путін звільнить Навального.

19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі "не встановлена".

19 лютого високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС запропонував перейменувати європейський режим санкційза порушення прав людини на честь Навального.

22 лютого мати Навального заявила, що їй показали тіло сина, але російська влада ставить їй умови, де і як він повинен бути похований. До того ж за її словами, їй почали"погрожувати".

Згодом соратники Навального, який помер у в'язниці, заявили, що готувався обмін політика і пов'язали його смерть з обміном.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
турецький глава держави
Ердоган у телефонній розмові з Путіним заявив про готовність допомогти з переговорами щодо України
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин
Північна Корея відправила Росії 7000 контейнерів з військовою допомогою
Вибори в РФ
ЦВК РФ оголосила перемогу Путіна на виборах з 87,28% голосів
Крим, Кримській півострів
РФ намагається змінити демографічне розмаїття Криму​ — Amnesty International
На початок