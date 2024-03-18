Путін заявив, що був згоден обміняти Навального

Президент Росії Володимир Путін заявив, що погодився на обмін опозиційного політика Олексія Навального за кілька днів до його смерті в колонії. Путін заявив, що мав у зв’язку з обміном одну умову — щоб Олексій Навальний ніколи не повертався в Росію.

Свою заяву Путін зробив на пресконференції у неділю, 18 березня

"За кілька днів до смерті Навального мені деякі колеги сказали – не співробітники адміністрації, деякі люди, – що є ідея обміняти пана Навального на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі у західних країнах. Ви можете мені повірити, можете ні. Людина, яка зі мною говорила, ще фрази не закінчила, а я сказав: "Я згоден". Але, на жаль, сталося те, що сталося. Тільки за однієї умови сказав: "Ми його поміняємо, і щоб він не повертався, нехай там сидить. Але це трапляється, нічого з цим не поробиш", — сказав Путін.

Що відомо про смерть Навального у російській в'язниці

У п'ятницю, 16 лютого, у Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки.

17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у тюрмі та заявила, що Навального убили. Згодом Ярмиш написала, що адвокат та мати Навального приїхали до салехардського моргу, але він виявився зачиненим, хоча у колонії запевняли, морг працює і тіло опозиціонера знаходиться там.

Німецьке видання Bild повідомило, що президент РФ Володимир Путін хотів отримати агента Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці. Обговорювалося, що в обмін Путін звільнить Навального.

19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі "не встановлена".

19 лютого високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС запропонував перейменувати європейський режим санкційза порушення прав людини на честь Навального.

22 лютого мати Навального заявила, що їй показали тіло сина, але російська влада ставить їй умови, де і як він повинен бути похований. До того ж за її словами, їй почали"погрожувати".

Згодом соратники Навального, який помер у в'язниці, заявили, що готувався обмін політика і пов'язали його смерть з обміном.