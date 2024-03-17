У 2024 році планують обстежити і розмінувати майже третину забруднених земель Харківщини

180 з 570 тисяч гектарів замінованих земель мають на меті обстежити й розмінувати у 2024 році, 15 березня Суспільне Харків розповів заступник начальника Харківської військової обладміністрації Євген Іванов.

"Ми будемо робити стільки, скільки буде дозволяти особовий склад і погодні умови до кінця року. Об'єктивно ми не встигнемо це зробити з огляду на кількість операторів. Працює 81 розрахунок, а це не мало — понад 330 людей особового складу урядових і неурядових організацій. Йде підготовка кадрів", — розказав Іванов.

Скільки гектарів уже розмінували, з якими проблемами стикаються — у матеріалі.