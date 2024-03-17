Останні новини Харкова та Харківської області за 18 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
На дільницях "Жилкомсервісу" безплатно вакцинуватимуть тварин від сказу
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.
Виїзні бригади ветеринарів працюватимуть з 21 березня. З розкладом можна ознайомитися за посиланням.
Другу війну 95-річна волонтерка з Харківщини допомагає бійцям
Анні Перепелиці з Малинівки — 95 років. Війна наздоганяє її вдруге: ще дитиною вона допомагала сіяти хліб для солдатів, зараз — шиє подушки та пече деруни для військових. Пенсіонерка каже: "Якщо мені легше, то я хоч три подушки, а все одно пошию. Не хочу лежати. Солдатики під голову покладуть — уже краще, ніж на рівному лягти".
19 березня з 09:30 до 14:30 рух тролейбусів на бульварі Хмельницького зупинять
Це пов'язано з виконанням робіт з санітарної обрізки дерев, повідомили у пресслужбі міської ради.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
- №7: розворотне коло "Вул. 12 Квітня" — вул. 12 Квітня — просп. Олександрівський — вул. Садовопаркова — вул. Харківських Дивізій — просп. Героїв Харкова — ст. м. "Армійська" — просп. Героїв Харкова — розворотне коло "Вул. 12 Квітня".
- №25: не курсує.
Навчають будівельників, бо на Харківщині не вистачає фахівців: «Добробат» запустив безплатні курси
Волонтерська організація «Добробат» запустила безплатні будівельні курси у Харкові. Керівник організації Павло Філіпенко пояснює: не вистачає фахівців — частина з них пішла в армію, частина виїхала. Заняття проходять на реальному об'єкті — слухачі відновлюють гуртожиток для переселенців. Які професії можна отримати на курсах — дивіться.
Вечірнє зведення Генштабу 18 березня
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області.
"На Куп’янському напрямку ворог здійснив три безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області", — сказано у повідомленні.
Рух транспорту на Гімназійній набережній, біля будинку №14 при русі в бік вул. Вернадського, обмежений до 18 квітня
Про це повідомила пресслужба міської ради.
"Це пов'язано з необхідністю проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу на газопроводі середнього тиску. Рух транспорту організований вільною від виконання робіт смугою", — сказано у повідомленні.
Трамвай №12 з 19 по 22 березня змінить маршрут через ремонт трамвайної колії на вул. Мироносицькій
Про це повідомила пресслужба міської ради.
Рух трамвай №12 змінить з 09:30 до 15:30, слідуватиме так:
- розворотне коло "Південний вокзал" — вул. Євгена Котляра — вул. Велика Панасівська — пров. Лосівський — пров. Пискунівський — проїзд Рогатинський — вул. Клочківська — розворотне коло "Вул. Новгородська".
Рух транспорту на вул. Євгена Котляра, біля будинку №62 при русі в бік вул. Великої Панасівської, обмежений до 18 квітня
Про це повідомила пресслужба міської ради.
За її даними, це пов'язано з необхідністю проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу на газопроводі середнього тиску.
За останні півтора місяця на Харківщині було усунуто понад 50 тисяч кв. м руйнувань покриття
Про це повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківщини.
Також у Службі анонсували ремонт нових ділянок трас на Харківщині, зокрема, кільцевої та Київ — Харків — Довжанський.
У 2024 році планують обстежити і розмінувати майже третину забруднених земель Харківщини
180 з 570 тисяч гектарів замінованих земель мають на меті обстежити й розмінувати у 2024 році, 15 березня Суспільне Харків розповів заступник начальника Харківської військової обладміністрації Євген Іванов.
"Ми будемо робити стільки, скільки буде дозволяти особовий склад і погодні умови до кінця року. Об'єктивно ми не встигнемо це зробити з огляду на кількість операторів. Працює 81 розрахунок, а це не мало — понад 330 людей особового складу урядових і неурядових організацій. Йде підготовка кадрів", — розказав Іванов.
Скільки гектарів уже розмінували, з якими проблемами стикаються — у матеріалі.
У Первомайській громаді Харківщини почали вимикати опалення
Про це повідомив очільник громади Микола Бакшеєв.
За його словами, через теплу погоду вдень тимчасово зупинятимуть теплопостачання до будинків.
"18 березня зупинка буде з 12:00 до 17:00 години. Нарахування за постачання теплової енергії здійснюватиметься за фактично спожите тепло — за даними приладів обліку теплової енергії, встановленими на будинках", — сказано в повідомленні.
Війська РФ обстріляли Чернещину Борівської громади 18 березня
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
"Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, окупанти били по селу з РСЗВ "Град", — йдеться в дописі.
Харків'янин затонув при спробі перетнути кордон
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
"Про виявлення у річці тіла людини прикордонникам повідомили румунські колеги. Потопельником виявився 33-річний харківʼянин. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 22 випадок загибелі чоловіків, що намагаються подолати річку. Застерігаємо утриматися від подібних «мандрівок», адже це може бути небезпечним для вашого життя", — сказано в повідомленні.
Рятувальники показали наслідки влучання по храму в селі Новоосинівці на Куп'янщині
Село розташоване поблизу лінії зіткнення, тому перебуває під обстрілами ствольної та реактивної артилерії, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Снаряд потрапив у котельню, яка знаходилась поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась, також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв. м. Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву", — сказано в повідомленні.
Вибухи також пошкодили будівлю сільської ради та два приватні будинки.
Погода на Харківщині 19 березня: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі невеликий дощ. Вдень дощ;
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.
Внаслідок війни 11-17 березня на Харківщині загинули троє людей, 11 — зазнали поранень
Протягом 11-17 березня на Харківщині внаслідок війни загинули троє людей, двоє з яких — у Куп'янському районі. Поранення внаслідок ударів РФ отримали 11 жителів регіону, більшість — у Вовчанській громаді.
Енергетики повертають світло жителям Золочівської громади після обстрілів
Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго".
За її даними, 16 березня енергетики відремонтували лінії 0,4 кВ у Золочеві та повернули світло до 218 домоволодінь. Також відремонтували підстанцію і змогли заживити 1420 споживачів.
"Залишаються знеструмленими ще дві високовольтні лінії, які живлять 718 домоволодінь. Маємо надію, що найближчим часом зможемо їх оглянути та подати напругу всім знеструмленим абонентам", — сказано в повідомленні.
На Харківщині сталися 237 пожеж в екосистемах за тиждень
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"За тиждень харківська земля втратила близько 130 га рослинності, яка слугує домівкою чисельної фауни. З початку 2024 року в області зафіксували близько 600 займань (в екосистемах —ред.)", — сказано в повідомленні.
У Вовчанській громаді завдали удару по елеватору
Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Поцілили по території елеватора, там перебували працівники ДСНС. Пошкоджені будівлі неподалік, трактор та чотири автомобілі рятувальників", — написав Болвінов.
Енергетична ситуація в регіоні
За добу внаслідок обстрілів знеструмлені майже 11 тисяч абонентів у шести населених пунктах Харківщини, повідомила пресслужба Міненерго.
"Внаслідок обстрілів відключилась ПЛ-110 кВ на Харківщині, знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів. Також без постачання газу залишилось 150 абонентів. Всього через бойові дії залишаються знеструмленими 28,5 тисячі точок обліку у 67 населених пунктах. 17 березня енергетикам вдалося відновити електропостачання 9,3 тисячі споживачам", — сказано в повідомленні.
Робота саперів на Харківщині
З 10:00 до 12:00 включно триватиме розмінування у селі Залимані Савинської громади.
З 11:00 до 12:00 проведуть контрольовані підриви у межах Нової Гусарівки Балаклійської громади.
Двоє людей загинули у побутових пожежах за добу
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
- У Дергачах о 16:49 17 березня горів приватний будинок на двох господарів на площі близько 70 кв. м. Постраждала 68-річна жінка, її 44-річний син загинув;
- 18 березня о 05:38 у приватній оселі в Глушківці Курилівської громади виявили тіло 72-річного чоловіка. Площа горіння склала 60 кв.м.
Евакуація з громад Куп'янщини
17 березня поліцейські евакуювали з Куп’янська до більш безпечних районів області трьох чоловіків і двох жінок, а з села Кіндрашівки вивезли двох жінок, повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
За добу евакуювали двох дітей з родинами, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Загалом із Вільхуватської та Великобурлуцької громад вивезли 136 дітей.
Ситуація на Харківщині: зведення поліції
За даними керівника поліції області Володимира Тимошка:
- Вовчанськ. 17 березня о 15:25 внаслідок авіаударів керованими авіабомбами зруйнований житловий будинок, пошкоджені щонайменше шість приватних домоволодінь, у двох будинках зайнялася пожежа;
- Білий Колодязь. 17 березня о 23:20 війська РФ обстріляли приватне підприємство. Розмір збитків внаслідок атаки встановлюється;
- Ківшарівка. 17 березня о 09:30 РФ вдарила по селищу з РСЗВ "Ураган" калібру 220 мм та у з САУ "Піон" калібру 203 мм. Пошкоджені ліцей, п’ять багатоквартирних будинків;
- Куп'янськ. 17 березня о 14:39 внаслідок удару дроном-камікадзе пошкоджені будівлі приватного підприємства;
- Золочів. 17 березня близько 09:15 війська РФ завдали удару КАБ-250 по околицях селища, пошкоджений приватний будинок.
Обстріли Харківщини за добу
- Артилерійських та мінометних ударів РФ зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Гатище, Берестове, Синьківка та інші;
- О 15:45 17 березня у Вовчанську внаслідок артобстрілу горів дах приватного будинку, гараж, господарчі споруди, та два автомобілі.
- О 10:40 17 березня у Ківшарівці Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджене скління вікон у п'яти житлових будинках, вибиті вікна у двох закладах освіти. У 60-річної жінки гостра реакція на стрес, без госпіталізації.
- О 09:00 відбувся обстріл Золочева Богодухівського району. Пошкоджений приватний будинок.
Рятувальник отримав поранення внаслідок удару по пожежній частині Вовчанської громади
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 23:30 РФ завдала удару КАБом по пожежній частині у селі Білому Колодязі Вовчанської громади. Пошкоджені будівля пожежної частини, чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Легку травму отримав 29-річний водій, без госпіталізації", — сказано в повідомленні.
Житель села Новоосинового Курилівської громади зазнав поранення внаслідок обстрілу
Про це повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов.
"Сьогодні, 07:10, у Новоосиновому Куп'янського району РФ завдала удару. Поранений 62-річний чоловік, надається меддопомога", — написав Синєгубов.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 18 березня
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали Вовчанськ, Гоптівка, Басове.
На Куп’янському напрямку РФ здійснила два безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі Синьківки. Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
У ніч на 18 березня РФ атакувала п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, повідомили в Повітряних силах.
Трамвай №3 18 березня змінить маршрут
Рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола "Залютине", з 09:30 до 16:00 18 березня зупинять, повідомила пресслужба міської ради.
За її даними, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамвай №3 курсуватиме так:
- розворотне коло "Новожанове" — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — пл. Павлівська — пл. Сергіївська — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло "Південний вокзал".
Погода на 18 березня на Харківщині: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман;
- Вітер південний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в області: вночі 0-5º тепла, вдень 7-12º тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 1-3º тепла, вдень 9-11º тепла.
РФ вдарила по пожежній частині на Харківщині: поранений рятувальник
Росія завдала ударів по частині у прикордонному населеному пункті вночі 18 березня, повідомили в облуправлінні ДСНС.
"На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини: вибиті вікна, двері, пошкоджені дах і фасадна частина. Також пошкоджені чотири пожежно-рятувальні автомобілі.