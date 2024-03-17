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В Охтирці поховали військового Максима Міщаніна
ПохованняСМЕРТЬВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

В Охтирці поховали військового Максима Міщаніна

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На Сумщині в Охтирській громаді 17 березня попрощалися із захисником України Максимом Міщаніном. Загинув сержант з полку підтримки 15 березня під час виконання бойового завдання, повідомили в Охтирському центрі комплектування.

В Охтирці поховали військового Максима Міщаніна
Фото: Суспільне Суми

"З початку війни показав себе дуже освіченою людиною, техніка його боялась, а не він техніку. Дуже, надзвичайно досвідчений фахівець за ці всі роки дослужився до техніка роти. Це дуже відповідальна посада", — розповів про загиблого його побрати Олександр Пересада.

В Охтирці поховали військового Максима Міщаніна
Фото: Суспільне Суми

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максим діяв сміливо і виважено, згадує Олександр Пересада.

В Охтирці поховали військового Максима Міщаніна
Фото: Суспільне Суми

Рідні, друзі та жителі громади прийшли попрощатися з воїном до Успенської церкви.

"Наш батько був військовий. І ми пішли по стопам батька. То єсть я пішов зразу, потім Максим теж прийняв стопи батька — захищати нашу Вітчизну. Війна забирає в нас кращих людей. Максим був добрим сім’янином, гарним другом, братом", — говорить брат загиблого Роман Міщанін.

В Охтирці поховали військового Максима Міщаніна
Фото: Суспільне Суми

Після відспівування траурна процесія пройшла містом до центрального кладовища. уздовж вулиці Незалежності, люди ставали на коліна, віддаючи останню шану воїну.

Максим раніше жив в Тростянці. Потім переїхав в село Олешня з дружиною та 4 доньками, розповідає Марина Нечипоренко. Чоловік Марини подружився з Максимом на службі. "Максима я знаю, як світлу, позитивну, веселу, класну людину. Таких людей дуже світлих мало. І в нього ніколи не було нічого такого. Любі питання — все рішалось і обговорювалося, у нього золоті руки", — розповіла жінка.

В Охтирці поховали військового Максима Міщаніна
Фото: Суспільне Суми

Максима Міщаніна поховали на Алеї Героїв. У січні цьогоріч йому виповнилось 34 роки.

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