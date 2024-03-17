На Одещині будують та оновлюють оборонні фортифікації

В Одеській області будують та оновлюють оборонні фортифікації.

Про це 17 березня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

До робіт залучили близько 150 людей та 80 одиниць техніки. В області будують фортифікаційні споруди, встановлюють загороджувальні рубежі, "зуби драконів", протитанкові рви та інші невибухові загородження.

"Наша готовність протидіяти ворогу, як і системний підхід до будівництва фортифікаційних споруд — потужний стримуючий фактор для агресора", — йдеться у повідомленні.

Оборонні фортифікації на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Оборонні фортифікації на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Оборонні фортифікації на Одещині. Фото: Одеська ОВА

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