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На Полтавщині внаслідок аварії травмувались четверо людей
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На Полтавщині внаслідок аварії травмувались четверо людей

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ДТП у селі М’якеньківка Решетилівської громади
Рятувальники та медики допомагали постраждалим в аварії. Поліція Полтавщини

17 березня близько 13-ї години неподалік села М’якеньківка Решетилівської громади сталася аварія. Автомобіль "Gelly" з’їхав з дороги у кювет та зіткнувся з деревом.

Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.

Внаслідок зіткнення четверо людей отримали травми. Це 33-річна водійка, 8-річний хлопчик та двоє чоловіків (37 та 40 років). Медики доставили усіх до лікарні.

На Полтавщині внаслідок ДТП травмувались четверо людей
Водійку і пасажирів відвезли до лікарні. Поліція Полтавщини

Нині обставини та причини аварії встановлюють.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною першою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження". За це передбачено від штрафу до обмеження воліКримінальне покарання, яке полягає у триманні особи у кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення над нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці. на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортом на строк до 3 років.

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