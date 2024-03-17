На Полтавщині внаслідок аварії травмувались четверо людей

17 березня близько 13-ї години неподалік села М’якеньківка Решетилівської громади сталася аварія. Автомобіль "Gelly" з’їхав з дороги у кювет та зіткнувся з деревом.

Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.

Внаслідок зіткнення четверо людей отримали травми. Це 33-річна водійка, 8-річний хлопчик та двоє чоловіків (37 та 40 років). Медики доставили усіх до лікарні.

Водійку і пасажирів відвезли до лікарні. Поліція Полтавщини

Нині обставини та причини аварії встановлюють.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною першою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження". За це передбачено від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортом на строк до 3 років.

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