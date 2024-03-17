У Дніпрі сталася ДТП з чотирма травмованими

У Дніпрі, на вулиці Марії Лисиченко Амур-Нижньодніпровського району, 17 березня сталася ДТП з чотирма травмованими. Про це повідомили в ДСНС в області.
Трапилось зіткнення трьох авто: маршрутного таксі «Баз» та двох легковиків «Skoda OCTAVIA» та «Daewoo Lanos».
Внаслідок ДТП травмувалися чотири людини: двоє чоловіків та двоє жінок.
Співробітники служби порятунку на місці події виконали комплекс заходів із запобігання виникнення пожежі.
Поліція проводить слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
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