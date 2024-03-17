"22 місяці боротьби": на Волині відбулася акція на підтримку полонених азовців

В Ковелі на Волині рідні оборонців Азовсталі організували чергову акцію на підтримку полонених військовослужбовців.
Як повідомили в Ковельській міській раді, у полоні нині перебувають троє ковельчан: Владислав Бакум, Андрій Богдан та Владислав Оксеньчук.
Рідні та друзі захисників закликають пришвидшити звільнення бійців.
Як розповіла мама Андрія Богдана Світлана, 16 березня минуло 22 місяці, як її син та сотні інших азовців у полоні.
"22 страшних місяці невідомості і боротьби", — каже матір.
"Два роки ми не знаємо, що з нашими дітьми, не знаємо нічого про них. Їх знищують фізично, їх знищують морально. Дякую усім, хто відгукується і приходить на такі акції. Світ має пам’ятати і робити усе можливе, щоб повернути наших дітей з цього пекла", — сказала Юлія Рудчик, яка приїхала на акцію з Луцького району. Жінка теж чекає із полону сина.
За даними Асоціації захисників родини "Азовсталі", понад 900 бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України вже майже два роки знаходяться в російському полоні.
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