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"22 місяці боротьби": на Волині відбулася акція на підтримку полонених азовців
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"22 місяці боротьби": на Волині відбулася акція на підтримку полонених азовців

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Акція на підтримку полонених азовців у Ковелі
Акція на підтримку полонених азовців у Ковелі, 17 березня 2024. Фото: Ковельська міська рада

В Ковелі на Волині рідні оборонців Азовсталі організували чергову акцію на підтримку полонених військовослужбовців.

Як повідомили в Ковельській міській раді, у полоні нині перебувають троє ковельчан: Владислав Бакум, Андрій Богдан та Владислав Оксеньчук.

Рідні та друзі захисників закликають пришвидшити звільнення бійців.

В Ковелі відбулася акція на підтримку полонених азовців
Учасники акції в підтримку полонених азовців. Фото: Ковельська міська рада

Як розповіла мама Андрія Богдана Світлана, 16 березня минуло 22 місяці, як її син та сотні інших азовців у полоні.

"22 страшних місяці невідомості і боротьби", — каже матір.

"22 місяці боротьби": в Ковелі відбулася акція на підтримку полонених азовців — Світлана Богдан
Матір полоненого Світлана Богдан. Фото: Ковельська міська рада

"Два роки ми не знаємо, що з нашими дітьми, не знаємо нічого про них. Їх знищують фізично, їх знищують морально. Дякую усім, хто відгукується і приходить на такі акції. Світ має пам’ятати і робити усе можливе, щоб повернути наших дітей з цього пекла", — сказала Юлія Рудчик, яка приїхала на акцію з Луцького району. Жінка теж чекає із полону сина.

В Ковелі відбулася акція на підтримку полонених азовців
Учасники акції в підтримку полонених азовців у Ковелі. Фото: Ковельська міська рада

За даними Асоціації захисників родини "Азовсталі", понад 900 бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України вже майже два роки знаходяться в російському полоні.

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