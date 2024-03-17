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Через атаку на Одесу 15 березня загинула жителька області
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Через атаку на Одесу 15 березня загинула жителька області

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Унаслідок російської ракетної атаки по Одесі 15 березня загинула жителька області Світлана Михайленко (Фаюк).

Про це 17 березня повідомили у Миколаївській селищній раді Березівського району Одеської області.

Світлана Михайленко (Фаюк) народилась 17 жовтня 1984 року, вона була жителькою Миколаївської громади. Церемонія прощання з жінкою відбудеться 18 березня в селі Комарашеве за адресою: вулиця Миру, 8.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

О 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.

Наразі відомо про 21 загиблого та понад 70 поранених. Серед загиблих — рятувальник Денис Колесніков, фельдшер Сергій Ротару, колишній віцемер Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.

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