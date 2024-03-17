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Росія розбудовує мережу закладів мілітаризації молоді на ТОТ — ЦНС
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Росія розбудовує мережу закладів мілітаризації молоді на ТОТ — ЦНС

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"Юнармія" в окупованому Криму
"Юнармія" в окупованому Криму. Фото: "Юнармія" у Криму на своїй сторінці у соцмережах

Росія активно розбудовує мережу закладів мілітаризації молоді в окупованому Криму, зокрема нарощують діяльність "Юнармії" та хочуть центр військово-патріотичного виховання молоді "Авангард". Надалі окупанти хочуть розбудувати таку саму мережу на ТОТ Херсонщини та Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) 17 березня.

За даними ЦНС, Кремль вирішив утворити у кожному муніципальному утворенні суб’єктів РФ зональні центри військово-патріотичного виховання та підготовки громадян до військової служби.

Особливо Росія заохочена у мілітаризації молоді, тому активно нарощує діяльність регіональних відділень всеросійського дитячо-юнацького громадського руху "Юнармия".

"Дані програми форсованими методами впроваджуються на ТОТ України, де окупанти намагаються спершу змінити самоідентифікацію молоді, зробити їх більш прихильними до російського панування, а опісля залучити до лав своїх силових структур та окупаційного війська", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у парку "Патріот" у Севастополі окупанти хочуть створити протягом 2025-2027 років навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання молоді "Авангард", головна мета якого — організація військово-патріотичного виховання молоді і популяризації військової та іншої держслужби.

"За розрахунками Кремля, щорічно підготовку в центрі проходитимуть близько 5 тис. українських дітей з окупованого півострова", — уточнили у Центрі нацспротиву.

Крім того, відповідні окупаційні центри активно взаємодіють з осередками пострадянської мережі ДОСААФ (Добровільне товариство сприяння армії авіації і флоту). Там випускники та студенти проходять курси підготовки. Зокрема, після проходження автошколи, крім посвідчення водія присвоюють первинну військово-облікову спеціальність та включають до резерву російської армії.

Водночас ця підготовка проводиться у тісній взаємодії із командуванням Чорноморського флоту РФ, адже вони першими й забиратимуть цих "новобранців".

"Центр національного спротиву закликає громадян на ТОТ, евакуювати своїх дітей старшого шкільного віку та студентів. Російська влада розглядає їх виключно як мобілізаційний ресурс, незалежно від їх статі", — наголосили у ЦНС.

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