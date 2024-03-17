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З трьох громад на півночі Сумщини планують евакуювати всіх дітей — військова адміністрація
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З трьох громад на півночі Сумщини планують евакуювати всіх дітей — військова адміністрація

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Влада на Сумщині планує евакуацію всіх дітей з сім'ями з трьох громад Шосткинського району. Процес прийняття рішення ще триває.

Про це під час марафону "Єдині новини" заявив Володимир Артюх, начальник Сумської ОВА.

На засіданні ради оборони області були прийняті рішення по трьох громадах, які знаходяться в Шосткинському районі, там теж велика загроза життю і здоров'ю. Тому ми вирішили вийти з пропозицією провести евакуацію дітей із цих трьох громад. Зараз йде процес прийняття рішення. Наші колеги з інших областей запропонували місця для безпечного розташування наших дітей з сім'ями.

За словами Артюха, за 2023 рік всього було близько 8 тисяч обстрілів Сумщини, наразі за два місяці 2024 року вже понад три тисячі вибухів пролунали в регіоні.

За три дні із Великописарівської громади евакуювали 190 людей, з них 26 — діти.

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