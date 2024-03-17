На Черкащині попрощалися із сапером, який загинув на Луганщині

У Смілі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Сергієм Кравченком. Він загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання.

Про це повідомили у Смілянській міській раді.

Жителі громади провели полеглого "живим коридором".

"Сергій Кравченко був солдатом, сапером відділення інженерно-саперного взводу другого аеромобільного батальйону військової частини ЗСУ. 8 березня він загинув біля одного із населених пунктів Луганської області під час виконання бойового завдання", — йдеться у повідомленні Смілянської міськради.

Поховали Сергія Кравченка на Алеї Слави Загреблянського кладовища. У нього лишились батьки, дружина та донька.

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