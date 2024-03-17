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Війська РФ обстріляли село Бугаївку Вовчанської громади 17 березня: поранена бригада швидкої
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Війська РФ обстріляли село Бугаївку Вовчанської громади 17 березня: поранена бригада швидкої

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Медики, Вовчанська громада, обстріл
Пожежа у пункті меддопомоги в Бугаївці, Харківська область, 17 березня 2024 року. Фото: поліція Харківщини/Telegram

Російські війська завдали удару по тимчасовому пункту швидкої меддопомоги у Бугаївці на Харківщині близько 09:15 17 березня. Там зайнялася пожежа.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

Бугаївка Вовчанська громада медики
Наслідки удару РФ по Бугаївці Вовчанської громади, Харківська область, 17 березня 2024 року. Фото: поліція Харківщини/Telegram

"Поранення отримали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Їх госпіталізували до лікарні Харкова. Також в результаті обстрілу пошкодженні два транспортні засоби. Пошкоджений одноповерховий будинок з прилеглими будівлями", — сказано в повідомленні.

Війська РФ обстріляли село Бугаївку Вовчанської громади 17 березня: поранена бригада швидкої
Руйнування у Бугаївці, Харківська область, 17 березня 2024 року. Фото: поліція Харківщини/Telegram

Попередньо, по Бугаївці вдарили ракетою С-300, повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

"Двоє медпрацівників легко поранені, пошкоджений автомобіль швидкої. "Варвари"продовжують воювати зі всім живим", — написав Тимошко у Facebook.

Війська РФ обстріляли село Бугаївку Вовчанської громади 17 березня: поранена бригада швидкої
Пошкоджене авто швидкої меддопомоги внаслідок удару РФ по Бугаївці, Харківська область, 17 березня 2024 року. Фото: Володимир Тимошко/Facebook

Доповнено 11:12. Фельдшер отримав осколкові поранення ніг та струс мозку. Водій дістав поранення обличчя і також струс мозку, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Обидва зараз в лікарні у Харкові. Пошкоджене авто швидкої та ще один бус", — сказано в повідомленні.

Війська РФ обстріляли село Бугаївку Вовчанської громади 17 березня: поранена бригада швидкої
Пожежа у Бугаївці внаслідок удару РФ, Харківська область, 17 березня 2024 року. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Доповнено 11:23. За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, пошкоджений одноповерховий будинок, де перебували медичні працівники, будівлі поруч, а також дві автівки швидкої.

Доповнено 12:01. Поранений фельдшер перебуває у стані середньої тяжкості, водій — у більш легкому, розповів Суспільне Харків директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Це другий пункт базування швидких за тиждень, який розбили росіяни. 15 березня поцілили по лікарні в Золочеві.

Війська РФ обстріляли село Бугаївку Вовчанської громади 17 березня: поранена бригада швидкої
Табличка пункту меддопомоги в Бугаївці, Харківська область, 17 березня 2024 року. Фото: Володимир Тимошко/Facebook

"Те, що б'ють по пунктах швидких — так залякують людей, бо важко жити без меддопомоги. Якщо десь не вистачатиме медиків, то поїдуть бригади з Харкова. Замість пошкоджених авто швидких дали інші. Бугаївка не залишиться без допомоги, нам важливо вчасно її надати, бо у Вовчанській громаді тривають обстріли", — сказав Віктор Забашта.

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