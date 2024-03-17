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Підозрюють у поширенні порнографічного контенту та особистих даних: черкаські поліцейські встановили школяра
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Підозрюють у поширенні порнографічного контенту та особистих даних: черкаські поліцейські встановили школяра

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Підозрюють у поширенні порнографічного контенту та особистих даних: черкаські поліцейські встановили школяра
. Колаж Суспільне / фото Головне управління Нацполіції у Черкаській області

Працівники поліції Черкащини знайшли 14-річного хлопця, якого підозрюють у адмініструванні телеграм-каналу із забороненим контентом. За видалення публікацій він вимагав гроші.

Як розповіла Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк, повідомлення про інцидент надійшло від батьків, у чиїх дітей вимагали гроші.

Зі слів речниці, хлопця підозрюють у поширенні особистої інформації про дітей та порнографічного контенту:

"Працівники кіберполіції спільно з правоохоронцями Черкаського районного управління поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 14-річний киянин. За місцем проживання підлітка правоохоронці провели обшук. Слідчі вилучили мобільний телефон з якого здійснювалося адміністрування телеграм-каналу та інші речові докази, які підтверджують факт вчиненого правопорушення".

Зоя Вовк додала, що за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 301-1 Кримінального кодексу України — одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Слідство триває.

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