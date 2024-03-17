На Сумщині трьом російським ДРГ завадили пробратися вглиб України – ДПСУ

На Сумщині прикордонники, спільно з бійцями Сил оборони, завадили трьом російським диверсійно-розвідувальним групам пробратися вглиб України.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
У першому випадку прикордонники виявили кілька осіб з російської ДРГ, які рухалися з території РФ. По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.
В інших двох випадках прикордонники, спільно з ЗСУ, завчасно виявили російські ДРГ та відкрили вогонь на ураження.
Для посилення напрямків заходу ДРГ Росії висунулися резерви підрозділів ДПСУ, НГУ та ЗСУ, були залучені артилерійський та мінометний розрахунки, йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
В усіх трьох випадках плани російських груп були зірвані, вони відійшли назад.
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