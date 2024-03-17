У Липовці та Погребищі, що на Віннччині, попрощались з поліцейськими Романом Федоренком та Сергієм Хоменком, які загинули під час ракетного обстрілу Одеси 15 березня. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.

Фото: Суспільне Вінниця

На прощання прийшли рідні, друзі, побратими та місцеві.

Фото: Суспільне Вінниця

Прощання з Романом Федоренком

31-річний чоловік — поліцейський полку управління поліції особливого призначення ( штурмовий полк "Цунамі") Департаменту поліції особливого призначення об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "ЛЮТЬ".

Фото: Суспільне Вінниця

Народився у Липовці. Навчався у ліцеї №2, потім вступив до Вінницького національного технічного університету. Працював на підприємстві.

Фото: Суспільне Вінниця

Коли штурмова бригада оголосила набір добровольців Роман пішов служити.

Прощання з Романом Федоренко. Фото: Суспільне Вінниця

Загинув під час ракетного обстрілу Одеси. У нього залишилась мама та брат.

Фото: Суспільне Вінниця

Прощання з Сергієм Хоменком

Чоловік народився 14 жовтня 1990 року в с. Станилівка, Погребищенської громади, Вінницької області.

Фото: Суспільне Вінниця

Він капрал поліції поліцейського взводу №2 роти №2 батальйону №1 полку управління поліції особливого призначення ( штурмовий полк " Цунамі") Департаменту поліції особливого призначення об'єднана штурмова бригада Національної поліції України " ЛЮТЬ".

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Віталій Московчук

Віталій народився 18 вересня 1984 року у Піщанські громаді. Змалечку знав про свою майбутню професію, адже зростав у родині військових.

Московчук був капралом у штурмовій бригаді Національної поліції "Лють", полк "Цунамі".

Прощання з Віталієм відбудеться в понеділок, 18 березня.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

О 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.