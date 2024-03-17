Російські війська завдали ударів КАБами по селу Липцях вдень 16 березня. Пошкоджені будівля ліцею та цивільні будинки.

Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За його даними, посеред одного з городів утворилася вирва.

Наслідки удару РФ по Липцях, Харківська область, 16 березня 2024 року. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Вибуховою хвилею у ліцеї в Липцях вибило вікна, Харківська область, 16 березня 2024 року. Фото надав Олексій Слабченко

Пошкоджений ліцей є основним закладом у громаді, сказав Суспільне Харків начальник Липецької сільської військової адміністрації Олексій Слабченко.

"У цьому ліцеї раніше вже були вибиті вікна, на 20% відсотків. А вчора, 16 березня, поцілили поряд із будівлею. Вилетіли вікна, є пошкоджені перегородки, побило двері та меблі", — каже Олексій Слабченко.

Пошкоджене приміщення в Липецькому ліцеї, Харківська область, 16 березня 2024 року. Фото надав Олексій Слабченко

За його словами, по Липцях завдали дві серії ударів.

"Пошкоджені десять приватних будинків і п'ять багатоквартирних будинків. Ступінь руйнувань різна: є побиті дахи, вікна, у деяких будівлях утворилися тріщини на стінах. Люди отримають будматеріали від волонтерської організації "Проліска". Також було влучання у дорогу, яку зробили перед повномасштабною війною. Удар зруйнував дорожнє покриття", — пояснює очільник місцевої адміністрації.

Пошкоджений багатоквартирний будинок внаслідок удару КАБами по Липцях, Харківська область, 16 березня 2024 року. Фото надав Олексій Слабченко

Наслідки ударів РФ по Липцях, Харківська область, 16 березня 2024 року. Фото надав Олексій Слабченко

До повномасштабної війни у Липцях проживали близько 4 тисяч жителів, нині у селі залишаються 980 людей.

Після обстрілу евакуювалися двоє жителів. По Липцях б'ють регулярно, через день. Це, щоб завдати шкоду та морально "вбити" людей, крім того, що пошкоджені їхні оселі

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