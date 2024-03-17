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Bloomberg: французька компанія співпрацює з російським "Росатомом"
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Bloomberg: французька компанія співпрацює з російським "Росатомом"

ЗМІ
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Росатом, Франція
. Логотип "Росатома". Фото: Максим Константінов/Getty Images

Французька державна компанія Framatome SA продовжує співпрацю із російським "Росатомом" щодо виробництва палива для реакторів.

Про це пише фінансово-інформаційне агентство Bloomberg.

За інформацією видання, атомний гігант співпрацює з французькою державною компанією для збирання палива, необхідного для реакторів, що виробляють електроенергію для 100 мільйонів жителів східної Європи. Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина досі використовують російські технології.

Це показує, що вплив Кремля на ядерні ринки не припиняється через два роки після вторгнення Росії в Україну, а нові дані показують рекордну торгівлю в 2023 році у 2,6 мільярда доларів.

У німецькому місті Лінген планують запустити виробництво, яким займатимуться французька Framatome та російський виробник ядерного палива "ТВЕЛ" (входить до "Росатому"). Нині вони намагаються отримати відповідний дозвіл німецького уряду.

Сама ж Німеччина закрила свою останню атомну електростанцію у 2023 році, але продовжує виробляти паливо для інших країн.

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