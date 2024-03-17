FT: Європа стикнулася з недостачею фінансування на оборону в НАТО

Європейські члени НАТО потребують додаткових 56 мільярдів євро на рік, щоб досягти мети оборонних витрат альянсу на рівні 2% ВВП.

Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на дані мюнхенського Інституту економічних досліджень (Ifo).

Дослідження показало, що багато країн ЄС, включаючи Італію, Іспанію та Бельгію, мають один із найвищих рівнів боргу та бюджетного дефіциту в Європі.

Німеччина показала найбільший дефіцит: у 2023 році Берлін витратив на оборону НАТО на 14 мільярдів євро менше, ніж треба для досягнення мети. Як зазначається в дослідженні, Берлін вдвічі скоротив цей розрив за останнє десятиліття з поправкою на інфляцію, і планує повністю скоротити його цього року. За розміром дефіциту після Німеччини слідує Іспанія (11 млрд євро), Італія (10,8 млрд євро) та Бельгія (4,6 млрд євро).

"Країни з високим рівнем боргу та високими процентними ставками не мають великого місця для збільшення боргу, тому єдиним реальним способом для цього є скорочення витрат в інших сферах", — наводить видання економіста Ifo Марселя Шлеппера.

Він зазначив, що це важкий процес, і навів приклад Німеччини, яка зіткнулася з протестами фермерів через плани уряду скоротити субсидії та скасувати деякі податкові пільги для аграріїв.