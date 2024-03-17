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Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла
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Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла

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Переселенці
. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки переселенцям — субсидію на оренду житла. Її планують реалізувати в рамках експериментального проєкту протягом двох років.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Частина ВПОВнутрішньо переміщені особи. проживають в спеціально облаштованих місцях компактного проживання: модульні містечка, гуртожитки тощо. Деяким переселенцям приймаюча громада не може забезпечити таке тимчасове житло. Для цього Міністерство соціальної політики розробило для переселенців субсидію на оренду житла

Субсидія на оренду буде враховувати різницю у вартості житла, адже ціна на оренду в Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється. Крім того, розмір субсидії залежить від:

  • ️деяких людей у країні, яка орендує житло;
  • доходів домогосподарства;
  • можливості оплачувати рахунки за оренду самостійно.

Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидію. Зараз проєкт рішення про таку допомогу погоджується в уряді. У міністерстві очікують, що після затвердження рішення уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки.

Надалі цей інструмент підтримки може бути і для інших громадян, які потребуватимуть такої допомоги від держави.

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