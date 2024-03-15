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Здорожчали масло і овочі: як за місяць змінились ціни на Волині
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Здорожчали масло і овочі: як за місяць змінились ціни на Волині

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За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 0,5%. Загалом від початку року їжа та напої на Волині здорожчали на 0,9%.

За даними обласного управління статистики, у лютому 2024 року найбільше, на 6,7% здорожчало масло. На другому місці у рейтингу продуктів, які здорожчали — овочі. Ціна на них виросла на 6,6%.

Підвищилися також ціни на сметану, фрукти (на 3,3%), молоко (на 1,3%), продукти переробки зернових, хліб (на 0,4%) і сири.

Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках у лютому на 0,3% подешевшали яйця. Окрім того, знизилися ціни на рис, сало, м'ясо (-1,4%), макаронні вироби (-2,4%), м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби, цукор (-1,1%) та соняшникову олію (-1%).

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