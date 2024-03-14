14 березня на Вінниччині російський безпілотник влучив у житловий будинок. Одна людина загинула, чотирьох — госпіталізували.

Фото: Суспільне Вінниця

Про це на своїй Telegram-сторінці повідомив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Влучання сталося під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 20:30.

Фото: Суспільне Вінниця

Наразі на місці події тривають роботи по розбору завалів та працюють відповідні спецслужби.

Фото: Суспільне Вінниця

"Прохання не нехтувати сигнали повітряної тривоги! До відбою всім перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких!", — написав Сергій Борзов.