На Закарпатті попрощалися із захисником Юрієм Пітром

У селі Білки Хустського району 14 березня попрощалися із загиблим на війні захисником 58-річним капітаном Юрієм Пітром.

Про це повідомили на сайті Білківської сільської ради.

Прощання із загиблим капітаном Юрієм Пітром відбулося в Успенському греко-католицькому храмі села Білки. Віддати шану захиснику прийшли рідні, друзі, колеги, побратими та односельці.

Фото: Білківська сільська рада | Facebook

"Юрій Пітра боровся з ворогом під Бахмутом на Донеччині, в Глухові на Сумщині, Куп’янську на Харківщині. Наприкінці лютого захисник отримав поранення під час авіаудару в Запорізькій області, від яких помер у лікарні 8 березня", — йдеться у повідомленні.

Фото: Білківська сільська рада | Facebook

Поховали військового в селі Білки. В нього вдома залишилися батьки, дружина та двоє синів.

Фото: Білківська сільська рада | Facebook

Вічна та світла пам'ять Герою!

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