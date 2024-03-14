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На фронті зафіксовано 68 бойових зіткнень — Генштаб
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На фронті зафіксовано 68 бойових зіткнень — Генштаб

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артилерія ЗСУ
Артилерія ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на фронті зафіксовано 68 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали 14 ракетних та 103 авіаційних удари, здійснили 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Росіяни завдали авіаударів в районах населених пунктів Олександрівка, Пономаренки, Романкове, Велика Писарівка, Попівка Сумської області; Липці, Борщова, Вільча Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Гірськ, Костобобрів, Хрінівка Чернігівської області; Середина-Буда, Краснопілля, Запсілля Сумської області; Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку війська РФ наступальних (штурмових) дій не вели. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону ЗСУ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Спірне, Дворічна Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де окупанти намагалися покращити своє тактичне положення. Росіяни завдали авіаційних ударів в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 18 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Водяне Донецької області. Війська РФ завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі, Керамік, Новобахмутівка, Новокалинове, Прогрес, Семенівка, Желанне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Війська РФ завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, 6 разів атакувала позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільне Поле, Сторожеве, Старомайорське Донецької області та Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Рівнопіль, Чарівне, Оріхів Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку протягом доби окупанти здійснили безуспішну спробу штурму позицій Сил оборони. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Львове, Іванівка, Садове, Ольгівка, Миколаївка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

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