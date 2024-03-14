Четверо поранених унаслідок обстрілу Середино-Будської громади на Сумщині

Через обстріл Середини-Буди на Сумщині з боку РФ четверо людей поранені, пошкоджені будинки та авто. У прокуратурі розпочато слідство.
Про це інформують в прокуратурі Сумщини.
За даними слідства, 14 березня 2024 року близько 10:00 війська РФ з мінометів обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району. 44-річний чоловік та 43-річна жінка отримали незначні поранення.
Після цього армійці знову обстріляли місто, використовуючи FPV дрони, додали в прокуратурі. 43-річний та 64-річний мешканці Середини-Буди отримали осколкові поранення.
Пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 1 автівка.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані до СБУ.
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