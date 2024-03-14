Вранці 14 березня російські війська завдали удару по об’єкту цивільної інфраструктури в Шостці на Сумщині. Про це повідомив Шосткинський міський голова Микола Нога. За його інформацією, спочатку росіяни випустили по місту два БПЛа "Шахед", а потім атакували ракетою.

Жителька Шостки Валентина розповідає, що у її будинку внаслідок вибуху вибило вікна:"Перший раз вибухнуло о четвертій двадцять, потім о пів на п’яту і втрете о п’ятій годині. Було дуже страшно".

Пошкодило і будинок Юлії. Жінка розповідає, що у момент вибуху вдома знаходилось двоє її дітей, які сильно злякались.

Наслідки удару по Шостці 14.03.24. Фото: Суспільне Суми

"Перші два вибухи були, що будинок лише трясся, а після останнього посипались вікна, посипалась штукатурка, дуже злякались. Будинок, здалось, підняло і поставило на місце, квітку навіть з підвіконня не скинуло, а поставило. Плівка допомогла, що скло не розсипалось по всій кімнаті, скло розбилось і по підвіконню все повисипалось", — говорить Юлія.

Жителька Шостки Галина показує руйнування свого будинку.

Наслідки удару по Шостці 14.03.2024. Фото: Суспільне Суми

"Сусіди наче всі живі, у сусідки баби Шури теж вилетіли вікна у сараї, а на тій вулиці, що понад полем, у людей вибило вікно і зірвало дах. Гуділо дуже сильно, здавалось, що летіло над моїм городом. Двічі вибухнуло так, що лише трохи здригнулись, а третій раз дуже сильно, у мене вилетіли вікна та впала стеля, зробили вони нам "Добрий ранок", — говорить Галина.

Наслідки обстрілу Шостки 14.03.2024. Фото: Суспільне Суми

За інформацією Шосткинського міського голови Миколи Ноги, всього в результаті обстрілу пошкоджено дванадцять приватних житлових будинків.

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