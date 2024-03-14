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Міноборони випробовує "плавучі бронежилети" для спецпідрозділів
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Міноборони випробовує "плавучі бронежилети" для спецпідрозділів

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"плавучі бронежилети"
"Плавучі бронежилети". Фото: Міноборони України

Міноборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб військово-морських сил, понтонерів, сил спеціальних операцій, деяких спецпідрозділів десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє Military Media Center.

Наразі Міноборони випробовує два зразки плавучих модулів: українського та іноземного виробника. Особливість таких бронежилетів полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

Новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.

Зазначається, що плавучий модуль кріпиться до бронежилета і здатен витримувати вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кілограмів.

"Завдання спеціального модульного бронежилета – вберегти життя військовослужбовців на воді. У випадку влучання снаряда поблизу з підрозділом, елемент плавучості автоматично спрацьовуватиме і підніматиме бійця на поверхню", — йдеться у повідомленні.

Зараз серед бійців, які тестували плавучі бронежилети, проводять опитування, аби врахувати їх побажання.

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