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Пошкоджений внаслідок атаки РФ будинок на проспекті Шевченка в Одесі капітально відремонтують
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Пошкоджений внаслідок атаки РФ будинок на проспекті Шевченка в Одесі капітально відремонтують

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будинок на проспекті Шевченка в Одесі
Пошкоджений внаслідок дронової атаки будинок на проспекті Шевченка в Одесі. Фото: скриншот із відео Одеської міської ради

В Одесі планують відремонтувати вцілілу частину двоповерхового будинку на проспекті Шевченка, який був пошкоджений в результаті російської атаки у січні 2024 року.

Про це 14 березня повідомили в Одеській міській раді.

Внаслідок дронового удару у будинку знищено дев’ять квартир на другому поверсі. Іншу частину, за словами фахівців, можна капітально відремонтувати, зазначив міський голова Геннадій Труханов. Гроші на проєкт виділили з міського бюджету. До початку капремонту будівлю накриють тимчасовим дахом.

Будинок на проспекті Шевченка в Одесі капітально відремонтують
Пошкоджений будинок на проспекті Шевченка в Одесі зсередини. Фото: Одеська міська рада

Технічний звіт по цьому будинку 15 березня мають розглянути на засіданні обласної комісії ТЕБ і НС. Потім його винесуть на розгляд виконавчого комітету.

За даними міськради, власники знищених квартир у цьому будинку вже подали заяви на отримання компенсації за програмою єВідновлення. Перші чотири заяви відповідна комісія має розглянути наступного тижня.

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