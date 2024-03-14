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"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
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"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли

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&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Скріншот: проєкт "Глушина на кордоні" Суспільне Суми.

Мешканець прикордонної Рижівки, що в Білопільській громаді, Василь Бортняк розповів Суспільному про обстріли села. За його словами, село обстрілюють протягом останніх двох днів. Голова громади Юрій Зарко розповів – в Рижівку дістатися неможливо через активні бойові дії.

Вже два дні село рівняють із землею. Сьогодні взагалі було пекло. Шустріші і молодші із села втекли. Залишилися такі, як ми (люди поважного віку), у кого немає транспорту і виїхати ні на чому. Сказали – робіть що хочете, хоч пішки йдіть, але завтра буде ще гірше. Я не знаю до кого звертатися, як звертатися, але ж я не дійду з жінкою пішки до Білопілля. Що нам робити, куди діватися? Потрібен розголос, невже держава про нас не може потурбуватися?

Василь Бортняк розповів — їхнє село російські війська "рівняють з землею".

Усі вікна та двері в хаті вибиті, в літній кухні все вибито, ми вже третю ніч сидимо у погребі. Вчора хоч вода була, а відсьогодні немає ні води, ні газу, снаряд влучив у колодязь, його завалило. У нас на вулиці залишилося приблизно 12 людей. Залишили навіть недієздатну людину — Сахорного Олексія, ми його забрали до себе у погріб. Ми вже згодні без нічого їхати, бо в одну мить залишилися без нічого.

Розмову телефоном із кореспондентами Суспільного чоловік різко закінчив, сказавши, що летить дрон і йому необхідно ховатися.

За словами голови громади Юрія Зарка, всі мешканці Рижівки написали заяви на відмову від евакуації, коли це пропонували. Дістатися Рижівки наразі неможливо, бо там тривають активні бойові дії. Влада зверталася до Червоного Хреста, аби організувати гуманітарний коридор, але наразі, за словами посадовця, це неможливо. Вони намагаються знайти вихід, аби вивезти людей. Для цього у безпечнішому місці вже підготували місця для їх розселення.

Загалом, додав Юрій Зарко, ситуація у громаді дуже напружена, її обстрілюють протягом дня з різного виду озброєння по всьому прикордонню. Потерпають села Рижівка, Іскрисківщина, Волфино та Павлівка.

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