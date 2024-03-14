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За два дні з Великописарівської громади евакуювали 150 людей, з них 25 – діти
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За два дні з Великописарівської громади евакуювали 150 людей, з них 25 – діти

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За два дні з Великописарівської громади евакуювали 150 людей, з них 25 – діти
Фото: Сумська обласна прокуратура

За два дні – 13 та 14 березня з Великописарівської громади на Сумщині евакуювали 150 осіб, з них 25 діти.

Про це Суспільному розповіла голова громади Людмила Бірюкова.

"Процес евакуації неконтрольований. Люди, у яких є автомобілі, вони не попереджають про виїзд. Сіли і спасають життя", – сказала Людмила Бірюкова.

З села Попівка евакуйовувати людей немає можливості. Звідти випускають людей, котрі виїжджають власними автомобілями. "Ми до них добратися не можемо", – сказала голова громади.

Евакуація з громади буде щодня зранку, маршрут один і той самий з поправкою на безпекову ситуацію, сказала Людмила Бірюкова.

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