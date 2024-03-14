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М'ясо та сало подешевшали: ціни на ринках Житомира і Любара
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М'ясо та сало подешевшали: ціни на ринках Житомира і Любара

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Від початку березня попит на м'ясо і сало на ринках Житомирщини знизився. Про це кореспондентам Суспільного розповіли продавці та покупці у Житомирі та Любарі.

Продавчиня Олена на Житньому ринку у Житомирі розказала, що м'ясо і сало подешевшали.

"Два місяці тому сало коштувало по 250 гривень за кілограм, а зараз воно коштує 160-170 гривень. Немає у людей грошей, малі пенсії. По базару підчеревина була 180-200 гривень, а зараз — 150. Так само і м'ясо", — розповіла продавчиня Олена.

На Житомирщині подешевшали м'ясо та сало: ціни на ринках Житомира і Любара
Продавчиня Олена на Житньому ринку у Житомирі, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

На Житомирщині подешевшали м'ясо та сало: ціни на ринках Житомира і Любара
М'ясо на Житньому ринку у Житомирі, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що попит на м'ясо і сало знизився у зв'язку з падінням доходів населення та наближенням Великоднього посту.

"Достатня кількість людей буде постить. З точки зору прогнозів, я думаю, що загальний попит на м'ясну продукцію буде зараз точно меншим. Січень і лютий у нас були без серйозної фінансової допомоги наших партнерів. Дуже багато платежів, які мав забезпечити бюджет, відклали на пізній період часу, не все сплатили по бюджетних контрактах. Тільки у березні починається індексація пенсій. Тобто перший момент — це падіння реальних доходів населення, зменшення платоспроможного попиту", — розповів Олег Пендзин.

На Житомирщині подешевшали м'ясо та сало: ціни на ринках Житомира і Любара
Олег Пендзин. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

На Житомирщині подешевшали м'ясо та сало: ціни на ринках Житомира і Любара
М'ясний павільйон на Житньому ринку у Житомирі, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Антоніна купує м'ясо на Житньому ринку раз у два тижні.

"М'ясо трохи подешевшало. І м'ясо, і сало. Два тижні тому брала м'ясо по ціні 160 гривень за кілограм, а сьогодні — по 150 гривень", — сказала покупчиня Антоніна.

На Житомирщині подешевшали м'ясо та сало: ціни на ринках Житомира і Любара
Покупчиня Антоніна. Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

На Житомирщині подешевшали м'ясо та сало: ціни на ринках Житомира і Любара
У м'ясному павільйоні на Житньому ринку. Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Юрій приїхав із селища Нова Борова до Житомира на Житній ринок, аби купити сало. Чоловік розповів, що у Новій Боровій немає такого вибору і ціни вищі.

"Я купував сало по 130 гривень, а зараз беру по 100 гривень за кілограм: сину 2 кілограми, другому сину, сусіду та собі. Взяв вже 7 кілограмів, а зараз ще візьму 5 кілограмів. По 3 кілограми, хіба це багато на сім'ю? Це ж небагато", — розповів покупець Юрій.

На Житомирщині подешевшали м'ясо та сало: ціни на ринках Житомира і Любара
Покупець Юрій. Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

На Житомирщині подешевшали м'ясо та сало: ціни на ринках Житомира і Любара
Сало у м'ясному павільйоні на Житньому ринку у Житомирі, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

На Любарському ринку у березні менше купують сала і м'яса. Про це розповіла продавчиня Галина.

"Ціна трошки впала. Попиту немає, беруть небагато. Підчеревина — 150 гривень, сало — 140, стегно — 160, лопатка є по 150 гривень, обрізне реберце — 50 гривень, окіст по 30 гривень", — повідомила продавчиня Галина.

На Житомирщині подешевшали м'ясо та сало: ціни на ринках Житомира і Любара
Продавчиня Галина торгує салом на ринку. Любар, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

"Здір, наприклад, має ціну 15-20 гривень. Голови — по 30, ніжки свинячі — 30 гривень. Такі ціни. Жителі Любара переважно сало беруть, бо воно для гаманця економніше", — сказав продавець Василь.

На Житомирщині подешевшали м'ясо та сало: ціни на ринках Житомира і Любара
Продавець Василь. Любар, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

На Житомирщині подешевшали м'ясо та сало: ціни на ринках Житомира і Любара
Любар, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

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