Слідчі встановили жителів Грози, які передали підозрюваним у наведенні ракети на сільське кафе братам Мамонам інформацію, коли і де зберуться на поминки за полеглим військовим.

Про це під час брифінгу 14 березня сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

"Нам відомі особи з-поміж місцевих мешканців, які надавали підозрюваним братам інформацію. Після ракетного удару деякі з них надавали інформацію про масштаби удару. Вони не затримувалися, співпрацюють зі слідством, надають покази. Підстав для затримання немає", — сказав Фільчаков.

У коментарі Суспільному, керівник прокуратури уточнив, що близько п'яти людей передавали Мамонам інформацію, але робили це несвідомо, ому проходять у справі, як свідки.

Брати Мамони, перебуваючи на території РФ, спілкувалися зі своїми рідними. Запитували: що там в селі, ті відповідали, що будуть поминки, де, в який час. Серед загиблих були люди, які спілкувалися з Мамонами, передавали подробиці. Місцеві зрозуміли, що брати Мамони мають стосунок до удару, коли почали телефонувати своїм знайомим і запитувати про наслідки. Ці місцеві під час розмови зрозуміли, що Мамони були обізнані про час та місце поминок.

За його словами, слідчі також встановили, хто запустив "Іскандер" на цивільне кафе.

"Можу сказати, що нам відомо, з якої території випустили "Іскандер-М", який підрозділ здійснив обстріл Грози, відомо місце розташування підозрюваних на території РФ. Слідство працює. Запуск був з території РФ — за попередніми даними, ракетний удар був здійснений з Воронезької області", — сказав прокурор.

Внаслідок удару по кафе загинули 59 людей.

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