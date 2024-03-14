У Хорватії проведуть позачергові вибори до парламенту: відомі терміни

У Хорватії законодавці 13 березня підтримали розпуск парламенту, аби відкрити шлях до проведення виборів, які мають відбутися протягом наступних двох місяців.

Про це повідомило агентство Reuters.

Як зазначається, спершу голосування планувалося на осінь, але уряд вирішив провести його перед виборами до Європарламенту в червні.

"11 опозиційних партій на чолі з Соціал-демократичною партією (SDP) та лівою екологічною партією Mozemo подали офіційний запит (щодо розпуску парламенту — Ред.) на тлі хвилі акцій протесту проти політики керівного Хорватського демократичного союзу, очолюваного чинним прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем", — мовиться у матеріалі.

Як вказали журналісти, очікується, що хорватський президент Зоран Міланович призначить дату нових виборів вже цього тижня.

Правоцентристський ХДС очолює уряд останні три терміни, а Пленкович був прем'єром вісім років. Опитування показують, що союз, найімовірніше, переможе на виборах, але сформувати уряд буде важко.

Що цьому передувало

17 лютого тисячі людей вийшли на мітинг у Загребі, звинувачуючи Хорватський демократичний союз в корупції та вимагаючи якнайшвидшого проведення цьогорічних парламентських виборів.

Наприкінці лютого правляча більшість у парламенті Хорватії відмовилася його розпустити та призначити вибори, попри вимоги опозиції, яка пообіцяла у відповідь провести акції протесту.