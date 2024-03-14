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Квітневі температури: синоптик розповів, якою буде погода на Черкащині
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Квітневі температури: синоптик розповів, якою буде погода на Черкащині

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Квітневі температури: синоптик розповів, якою буде погода на Черкащині
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Періодичні дощі та квітневі температури — до 12 градусів тепла. Таку погоду з 15 по 17 березня прогнозують на Черкащині.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, із 12 березня погода змінилась: збільшилася хмарність, яка обмежила приплив сонячного тепла, а температура дещо знизилася. До того ж пройшли опади, переважно у вигляді снігу.

"У п’ятницю, 15 березня, погоду Черкащини формуватиме циклон з півдня. Часом ітиме дощ, більш інтенсивний — у південній частині області. Впродовж доби температура 0-5 градусів тепла", — зазначив синоптик.

У вихідні, 16-17 березня, буде тепло, температурний фон нагадуватиме квітневий: вночі 0-5 градусів тепла, вдень 7-12. Також прогнозують південні вітри та часом невеликі дощі.

За попередніми розрахунками, із 18 березня на Черкащині переважатиме хмарна погода з майже щоденними дощами різної інтенсивності, іноді з мокрим снігом. Температура вночі становитиме 0-5 градусів тепла, вдень 5-10.

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