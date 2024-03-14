В одному з пунктів пропуску на Одещині знайшли мертвим прикордонника

У пункті пропуску "Удобне" на Одещині знайшли мертвим інспектора прикордонної служби.

Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

За її словами, наразі вирішується питання щодо кваліфікації події. Правоохоронці з’ясовують, що саме сталось.

Інформацію про смерть прикордонника вдень 14 березня опублікували кілька одеських телеграм-каналів. Джерела Суспільного в правоохоронних органах підтвердили, що чоловіка знайшли мертвим у туалеті з вогнепальним пораненням.

Пункт пропуску "Удобне" розташований на українсько-молдовському кордоні.

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