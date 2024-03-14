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Стартувала реєстрація на НМТ: що варто знати випускникам з Волині
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Стартувала реєстрація на НМТ: що варто знати випускникам з Волині

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14 березня стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест. На Волині цього року НМТ складатимуть орієнтовно 10 тисяч учасників.

Подати заявку на участь в тестуванні можна до 11 квітня, розповіла Суспільному завідувачка обласного центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко.

З її слів, участь в тестуванні можуть взяти випускники шкіл і професійно-технічних закладів цього та минулих років. Реєстрація відбувається через онлайн-кабінет користувача з допомогою персонального ідентифікаційного номера та паспорта.

"Цьогоріч тестування буде з чотирьох предметів. Обов’язкові — математика, українська мова, історія України і один предмет на вибір", — каже Алла Корнейко.
Стартувала реєстрація на НМТ: що варто знати випускникам з Волині
Завідувачка обласного центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко. Фото: Суспільне Луцьк

За словами завідувачки обласного відділу ЗНО та моніторингових досліджень, цього року на Волині працюватимуть 25 пунктів тестування.

"Це великі міста або колишні райцентри. Тут питання в логістиці, зручному добиранні. Нашим учасникам треба пильнувати, щоб знайти свій населений пункт. Окрім вимог щодо аудиторій і коридорів, головна вимога також — це укриття", — каже Алла Корнейко.

У 2024 році НМТ триватиме 240 хвилин, на кожен предмет передбачається по 60 хвилин, додала Алла Корнейко.

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