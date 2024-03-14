У Сумах завершився чемпіонат України з індорхокею серед дівчат

У Сумах 14 березня змагались юні хокеїстки – завершився чемпіонат України з індорхокею серед дівчат 2010-2011 років народження. Участь у змаганнях брали команди з Сум та Полтави.

"Перше місце посіли дівчата з першої команди збірної Сумської області. У п’яти матчах вони забили 41 гол суперницям і пропустили лише три", - повідомив Суспільному головний секретар змагань Володимир Ходаєв.

"Срібло" турніру вибороли дівчата першої команди обласної дитячо-юнацької спортивної школи. З "бронзою" завершили турнір дівчата зі збірної команди міста Полтава.

Нижче у турнірній таблиці чемпіонату розташувались команда ОДЮСШ-2, друга команда збірної Сумщини та команда СДЮШОР "Динамо".

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