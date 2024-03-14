У Туреччині впав легкий винищувач NF-5: загинула людина

У турецькому місті Конья під час тренувальних польотів розбився легкий винищувач NF-5. Внаслідок падіння літака загинула одна людина.

Про це повідомило Міністерство нацоборони Туреччини у соцмережі X.

"Літак NF-5 наших ВПС, який виконував тренувальний політ у Коньї, з невідомої причини розбився о 12:51. Пілот літака вижив, вистрибнувши з нього, і був відправлений до лікарні", — мовиться в повідомленні.

Водночас у відомстві зазначили, що внаслідок катастрофи загинув один зі співробітників, який проводив роботи з ремонту злітно-посадкової смуги в районі падіння винищувача.

У Міноборони додали, що за фактом аварії було розпочато розслідування.

До слова, винищувач NF-5 використовувався для навчально-тренувальних польотів та належав пілотажній групі "Турецькі зірки", яка відома демонстрацією фігур вищого пілотажу на авіашоу.