У Вінниці вшанували добровольців, полеглих у російсько-українській війні

У Вінниці 14 березня, у День українського добровольця, вшанували пам'ять загиблих в російсько-українській війні. До інтерактивної стели пам’яті на площі Тараса Шевченка поклали квіти.

Фото: Суспільне Вінниця

За підрахунками Суспільного, зібралися понад 30 людей, повідомила з місця події наша кореспондентка.

Фото: Суспільне Вінниця

Серед учасників заходу — Тамара Дзюбенко. Вона поставила поруч із фотокарткою сина композицію з синьо-жовтих хризантем. Її Віталію — назавжди 28. Жінка розповіла, що боронити країну син пішов добровольцем із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Загинув 27 жовтня 2022-го на Харківщині.

"У перший день пішов у тероборону, потім був на блокпосту. Потім їх мобілізували. Він спершу служив біля Придністров'я, потім Слов'янськ, потім Харківський напрямок. Загинув 27 жовтня 22 року в Ізюмському районі, село Кам'янка. Він казав, що "Я не буду повноцінним, якщо не піду захищати країну", — розповіла Тамара Дзюбенко.

Фото: Суспільне Вінниця

Добровольцем був і син Лілії Грінчук — Андрій. Загинув 12 жовтня 2022 року на Донеччині внаслідок обстрілу касетними бомбами, розповіла нам мати. Оборонцеві було 47 років.

"Він прослужив 7 місяців і з того часу ні разу у відпустці не був. Я казала, щоб узяв відпустку. А він каже: "Я не піду, хай ідуть, у кого сім'я, діти", бо він не був одружений. Він дуже багато добра зробив за життя, йому дали позивний "Ангел". Він оберігав побратимів", — сказала Лілія Грінчук.

Фото: Суспільне Вінниця

Після покладання квітів присутні пішли у краєзнавчий музей, де ділилися спогадами про своїх рідних.

Фото: Суспільне Вінниця

Що відомо про День українського добровольця

День українського добровольця відзначають з 2017-го. Таке рішення ухвалила Верховна рада. 14 березня обрали, бо саме цього дня 2014-го на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану. Вони сформували перший добровольчий батальйон.