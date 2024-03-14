НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Вінниці вшанували добровольців, полеглих у російсько-українській війні
Вторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИРегіони

У Вінниці вшанували добровольців, полеглих у російсько-українській війні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Вінниці 14 березня, у День українського добровольця, вшанували пам'ять загиблих в російсько-українській війні. До інтерактивної стели пам’яті на площі Тараса Шевченка поклали квіти.

У Вінниці вшанували добровольців, полеглих у російсько-українській війні
Фото: Суспільне Вінниця

За підрахунками Суспільного, зібралися понад 30 людей, повідомила з місця події наша кореспондентка.

У Вінниці вшанували добровольців, полеглих у російсько-українській війні
Фото: Суспільне Вінниця

Серед учасників заходу — Тамара Дзюбенко. Вона поставила поруч із фотокарткою сина композицію з синьо-жовтих хризантем. Її Віталію — назавжди 28. Жінка розповіла, що боронити країну син пішов добровольцем із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Загинув 27 жовтня 2022-го на Харківщині.

"У перший день пішов у тероборону, потім був на блокпосту. Потім їх мобілізували. Він спершу служив біля Придністров'я, потім Слов'янськ, потім Харківський напрямок. Загинув 27 жовтня 22 року в Ізюмському районі, село Кам'янка. Він казав, що "Я не буду повноцінним, якщо не піду захищати країну", — розповіла Тамара Дзюбенко.
У Вінниці вшанували добровольців, полеглих у російсько-українській війні
Фото: Суспільне Вінниця

Добровольцем був і син Лілії Грінчук — Андрій. Загинув 12 жовтня 2022 року на Донеччині внаслідок обстрілу касетними бомбами, розповіла нам мати. Оборонцеві було 47 років.

"Він прослужив 7 місяців і з того часу ні разу у відпустці не був. Я казала, щоб узяв відпустку. А він каже: "Я не піду, хай ідуть, у кого сім'я, діти", бо він не був одружений. Він дуже багато добра зробив за життя, йому дали позивний "Ангел". Він оберігав побратимів", — сказала Лілія Грінчук.
У Вінниці вшанували добровольців, полеглих у російсько-українській війні
Фото: Суспільне Вінниця

Після покладання квітів присутні пішли у краєзнавчий музей, де ділилися спогадами про своїх рідних.

У Вінниці вшанували добровольців, полеглих у російсько-українській війні
Фото: Суспільне Вінниця

Що відомо про День українського добровольця

День українського добровольця відзначають з 2017-го. Таке рішення ухвалила Верховна рада. 14 березня обрали, бо саме цього дня 2014-го на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану. Вони сформували перший добровольчий батальйон.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
Атака &quot;шахедів&quot; на Хмельниччину 14 березня: що відомо
Атака "шахедів" на Хмельниччину 14 березня: що відомо
На початок