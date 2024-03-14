Пішов служити слідом за батьком: у Луцьку попрощалися з загиблим бійцем

У Луцькому кафедральному соборі попрощалися із загиблим українським військовим, лучанином Дмитром Струком. Він служив на посаді водія-радіотелефоніста.

Боєць пішов захищати Батьківщину за прикладом свого батька — так говорить сусідка Галина про військового, 37-річного лучанина Дмитра Струка, який загинув у бою на Запорізькому напрямку.

Лучанин Дмитро Струк. Фото: Суспільне Луцьк

"Тато пішов перший. Він за татом. Сказав, що я не буду вдома сидіти. Воювали разом. Тато тут у Луцьку, а він там в Авдіївці. Дзвонив до мами за два дні до відпустки. Казав, що відпустка підписана: "Я скоро буду!" Дев’ятого числа прийшла похоронка", — розповідає сусідка.

Сусідка загиблого Галина. Фото: Суспільне Луцьк

Дмитро був одружений та мав трьох дітей, Суспільному розповів друг загиблого воїна Андрій.

"Я хрестив його сина. Дуже прикра втрата для мене. Ми були близькі люди", — каже Андрій.

Друг Дмитра Струка — Андрій. Фото: Суспільне Луцьк

В останню путь загиблого лучанина, військового Дмитра Струка провела Луцька громада із супроводом та виконанням національного гімну. Поховали бійця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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