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14 künlik tevqiften soñ qırımtatar faalcisi Yakubov azat etildi
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14 künlik tevqiften soñ qırımtatar faalcisi Yakubov azat etildi

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14 künlik tevqiften soñ qırımtatar faalcisi Yakubov azat etildi
Qırımtatar faalcisi Lenur (Abdullah) Yakubov. Фото: Кримська солідарність

Eki aftalıq memuriy tevqiften soñ qırımtatar faalcisi Lenur (Abdullah) Yakubov Aqmescitteki vaqtınca tutuv izolâtorından azat etildi.

Öz Facebook saifesinde "Qırım birdemligi" bu aqqında haber berdi.

"Qanunsız olğanını tüşüngenim tevqiftir. Makemeniñ qararınen razı olmadım. Dava sahtedir. Makemede advokat, öz nazar noqtasını isbatladı. Şimdi apellâtsiya oturışı keçirilecek, adalet içün küreşecekmiz", — dep Yakubov añlattı.

Böylece, kiçik aynıñ 29-ında Eski Qırım ve Seyit Elide "Aşırıcılıqqa qarşılıq merkezi"niñ işçileri, dört qırımtatar adamınıñ evleri ve Zübeyir camisini kütleviy şekilde tinttiler. Evini tintken soΩñ Lenur Yakubovnı alıp, polis bölügine kettiler ve RF MBQniñ 20.3. maddesine ("Natsizm işaretleri ya da timsalleriniñ, ya da aşırıcılıq tekilâtınıñ işaretleri ya da timsalleriniñ, ya da federal qanunlarda yasaqlanğan nasıldır başqa işaretler, timsallerniñ propagandası ya da halq ögünde kösterilüvi") mücibi oña qarşı protokol tizdiler. İşğal makemesi onı 14 künge tevqfi etti.

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