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У салоні була дитина: на Черкащині машина врізалася в паркан та перекинулася
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У салоні була дитина: на Черкащині машина врізалася в паркан та перекинулася

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У салоні була дитина: на Черкащині машина врізалася в паркан та перекинулася
Скрін з відео Поліції Черкащини

Поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду у Смілі на Черкащині. Там водій, тікаючи від поліції, в’їхав в паркан та перекинувся. У салоні автомобіля була малолітня дитина.

Шестирічного хлопчика госпіталізували до медзакладу, розповіла Суспільному речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, додала Зоя Вовк. З її слів, інцидент стався ввечері 13 березня в Смілі.

"Водій ВАЗ-2170 їхав попереду поліцейської автівки. Потім раптово пригальмував і різко здав назад, при цьому зачепив службове авто. Обидва транспортні засоби механічних пошкоджень не зазнали. Однак водій почав тікати, грубо порушуючи правила та наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Вимогу поліцейських зупинитися керманич проігнорував, та на одній із вулиць не впорався з керуванням, наїхав на бордюр, в’їхав у бетонний паркан і перекинувся", — деталізувала речниця.

За інформацією слідства, за кермом ВАЗу був 24-річний чоловік, а його шестирічна дитина перебувала у салоні автівки.

"Батько та син отримали травми, їх госпіталізували до лікарень. Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння", — додала Зоя Вовк.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

"Зразки крові на стан сп’яніння, які відібрали у водія в медичному закладі, направили на відповідну експертизу. Якщо провину підозрюваного доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років", — розповіла речниця.

Відео поліції Черкащини:

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