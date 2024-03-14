Британська розвідка: якими будуть наступні тижні на фронті

Британська розвідка прогнозує, що найближчі тижні на фронті дуже ймовірно будуть складними для українських сил, оскільки Росія продовжуватиме відновлювати сили і здійснювати атаки на пріоритетних напрямках. При цьому просування військ РФ вперед сповільнилося.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Зазначається, що російські війська продовжують наступати на кількох ділянках лінії фронту. За даними британської розвідки, Росія зосередила свої операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. На ці напрямки припадає 60 відсотків російських обстрілів за останні чотири тижні.

Однак середня кількість щотижневих повідомлень про російські наземні атаки на Україну зменшилася на 13% з кінця лютого 2024 року, коли середньотижневий показник сягав 600 атак, відзначили британські розвідники.

“Росія захопила контроль над Авдіївкою та кількома селами на захід від міста в лютому, але просування вперед сповільнилося. Росія продовжуватиме відновлювати сили і здійснювати атаки на пріоритетних напрямках”, — йдеться у звіті британської розвідки.