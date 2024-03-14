НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Луцьку перевіряють інформацію про "замінування" адміністративних будівель і закладу культури
МІНУВАННЯРегіони

У Луцьку перевіряють інформацію про "замінування" адміністративних будівель і закладу культури

Оновлено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Замінування Волинської обласної ради у луцьку
Вибухотехніки біля приміщення Волинської обласної ради, 14 березня 2024. Фото: Суспільне Луцьк

14 березня правоохоронці у Луцьку перевіряють інформацію про "замінування" низки адміністративних будівель і одного із закладів культури.

Як повідомив кореспондент Суспільного, вибухотехніки перевіряють приміщення Волинської обласної ради, міської та районної рад.

У Луцьку перевіряють інформацію про замінування адміністративних будівель і закладу культури
На час роботи вибухотехніків з приміщення вивели працівників та відвідувачів. Фото: Суспільне Луцьк

Також правоохоронці працюють у приміщенні Палацу культури міста Луцька. Як розповів Суспільному працівник Роман Микитюк, через повідомлення про "замінування" довелося скасувати один із запланованих раніше заходів.

У Луцьку перевіряють інформацію про замінування адміністративних будівель і закладу культури
Поліція біля Палацу культури Луцька. Фото: Суспільне Луцьк

"Проводиться перевірка кінологічної служби, слідчо-оперативної групи", — сказав Суспільному інспектор Луцького районного управління поліції Андрій Цьопич.

Станом на 15:30 поліцейські завершили перевірку. Жодне попередження про замінування не підтвердилося, повідомила Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Херсонщина, розмінування, ДСНС
Від початку деокупації на Херсонщині сапери знешкодили 42 661 вибухонебезпечний предмет, який залишила армія РФ
У Житомирі перевіряють інформацію про замінування торговельного центру
У Житомирі перевіряють інформацію про замінування торговельного центру
Сапери ДСНС за допомогою спецмашин розмінували понад 47 гектарів земель на Миколаївщині
Сапери ДСНС за допомогою спецмашин розмінували понад 47 гектарів земель на Миколаївщині
Про міни і пожежі через гру: у Миколаєві запрацював перший інтерактивний клас безпеки
Про міни і пожежі через гру: у Миколаєві запрацював перший інтерактивний клас безпеки
На початок