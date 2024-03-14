14 березня правоохоронці у Луцьку перевіряють інформацію про "замінування" низки адміністративних будівель і одного із закладів культури.

Як повідомив кореспондент Суспільного, вибухотехніки перевіряють приміщення Волинської обласної ради, міської та районної рад.

На час роботи вибухотехніків з приміщення вивели працівників та відвідувачів. Фото: Суспільне Луцьк

Також правоохоронці працюють у приміщенні Палацу культури міста Луцька. Як розповів Суспільному працівник Роман Микитюк, через повідомлення про "замінування" довелося скасувати один із запланованих раніше заходів.

Поліція біля Палацу культури Луцька. Фото: Суспільне Луцьк

"Проводиться перевірка кінологічної служби, слідчо-оперативної групи", — сказав Суспільному інспектор Луцького районного управління поліції Андрій Цьопич.

Станом на 15:30 поліцейські завершили перевірку. Жодне попередження про замінування не підтвердилося, повідомила Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

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