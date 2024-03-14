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На Черкащині можливе підтоплення: хто під загрозою
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На Черкащині можливе підтоплення: хто під загрозою

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На Черкащині можливе підтоплення: хто під загрозою
Підтоплення на Черкащині у 2023 році. Фото Черкаської ОВА

На окремих територіях Черкащини протягом 14-18 березня можливе підтоплення. Причина цьому — весняне водопілля.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, під загрозою опиняться прибережні населені пункти:

"У зв'язку з пропуском весняного водопілля каскадом дніпровських водосховищ та скидів води з Канівського водосховища, у верхній частині Кременчуцького водосховища спостерігатимуться коливання рівнів води з можливим затопленням заплав та частковим затопленням понижених ділянок у прибережних населених пунктах області".

Така ситуація відповідає першому рівню небезпечності — "жовтому". Це означає, що погодні умови будуть такими, що можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту.

Що відомо про повінь на Черкащині у 2024 році

Рівень води у річці за тиждень підвищився до двох метрів і змінюється щодня, розповіли Суспільному місцеві жителі. Зі слів старости Мошнівської громади Богдана Шкарбути, рівень води моніторять та готові до евакуації населення. Через збільшення води у річці, враховуючи торішній досвід, весняне водопілля очікують раніше.

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