У Мені на Чернігівщині чоловік звернувся до територіального сервісного центру МВС аби відновити втрачені документи, проте з’ясував, що його автомобіль розшукує ІнтерполІнтерпо́л (фр. Organisation Internationale de Police Criminelle, OIPC, англ. International Criminal Police Organization, ICPO) — міжнародна організація, що займається пошуком певного об'єкта, людини, сприяє пошукам поліції.Одне із її завдань — об’єднання зусиль між усіма органами кримінальної поліції в межах законодавства різних країн у боротьбі з кримінальною злочинністю.До складу входять 195 країн світу, які фінансують організацію на суму $59 мільйонів шляхом щорічних внесків. За розміром друга міжнародна міжурядова організація після ООН. Штаб-квартира розташована в Ліоні, Франція..
Цю інформацію у коментарі Суспільному повідомила заступниця начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області Людмила Деркач.
За її словами, чоловік придбав автомобіль "AUDI Q5" у 2016 році. До сервісного центру звернувся аби відновити втрачене свідоцтво про реєстрацію авто.
"Під час перевірки встановив, що раніше зареєстрований на території України транспортний засіб розшукується правоохоронними органами іншої держави", – повідомила Деркач.
Зібрані матеріали та автомобіль для з’ясування обставин передали слідчо-оперативній групі поліції.
У коментарі Суспільному речниця ГУ Нацполіції області Наталія Слабеняк повідомила, що відомості про подію внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 статті 290 ККУ. Санкція статі передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 550 до 3 400 гривень, або виправні роботи строком до двох років, або обмеженням волі до трьох років.
"Автомобіль у чоловіка конфіскували та направили на штрафмайданчик поліції. Триває розслідування", — сказала Слабеняк.
За інформацією Людмили Деркач, з 2018 року в сервісних центрах МВС стала обов’язковою перевірка автомобілів в міжнародних базах, аби убезпечити людей від купівлі транспортну з кримінальним минулим в інших країнах світу.
"Крім бази Інтерпол транспортний засіб при реєстрації/перереєстрації в сервісному центрі МВС проходить перевірку ще по семи інтегрованим базам та реєстрам, що унеможливлює будь-які шахрайські дії", — розповіла Людмила Деркач.
Вона каже, видалити інформацію з бази даних Інтерполу можливо:
"Для цього необхідно звернутися до Інтерполу із запитом на видалення інформації з їх бази даних. Якщо запит буде задоволено, то інформацію видалять і нададуть відповідне підтвердження. Також особу буде проінформовано про подальші дії Інтерполу за результатами розгляду запиту".
Протягом 2023 року у сервісних центрах МВС області виявлено:
- 16 випадків підроблення документів;
- 11 випадків підробок номерних агрегатів;
- сім автомобілів, які перебували у розшуку;
- два викрадені авто.
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