У Мені на Чернігівщині чоловік звернувся до територіального сервісного центру МВС аби відновити втрачені документи, проте з’ясував, що його автомобіль розшукує Інтерпол .

Цю інформацію у коментарі Суспільному повідомила заступниця начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області Людмила Деркач.

За її словами, чоловік придбав автомобіль "AUDI Q5" у 2016 році. До сервісного центру звернувся аби відновити втрачене свідоцтво про реєстрацію авто.

"Під час перевірки встановив, що раніше зареєстрований на території України транспортний засіб розшукується правоохоронними органами іншої держави", – повідомила Деркач.

Зібрані матеріали та автомобіль для з’ясування обставин передали слідчо-оперативній групі поліції.

У коментарі Суспільному речниця ГУ Нацполіції області Наталія Слабеняк повідомила, що відомості про подію внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 статті 290 ККУ. Санкція статі передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 550 до 3 400 гривень, або виправні роботи строком до двох років, або обмеженням волі до трьох років.

"Автомобіль у чоловіка конфіскували та направили на штрафмайданчик поліції. Триває розслідування", — сказала Слабеняк.

За інформацією Людмили Деркач, з 2018 року в сервісних центрах МВС стала обов’язковою перевірка автомобілів в міжнародних базах, аби убезпечити людей від купівлі транспортну з кримінальним минулим в інших країнах світу.

"Крім бази Інтерпол транспортний засіб при реєстрації/перереєстрації в сервісному центрі МВС проходить перевірку ще по семи інтегрованим базам та реєстрам, що унеможливлює будь-які шахрайські дії", — розповіла Людмила Деркач.

Вона каже, видалити інформацію з бази даних Інтерполу можливо:

"Для цього необхідно звернутися до Інтерполу із запитом на видалення інформації з їх бази даних. Якщо запит буде задоволено, то інформацію видалять і нададуть відповідне підтвердження. Також особу буде проінформовано про подальші дії Інтерполу за результатами розгляду запиту".

Протягом 2023 року у сервісних центрах МВС області виявлено:

16 випадків підроблення документів;

11 випадків підробок номерних агрегатів;

сім автомобілів, які перебували у розшуку;

два викрадені авто.

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