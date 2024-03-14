На Волині судили чоловіка, який привіз із Запоріжжя російський автомат

У Ковельському міськрайонному суді оголосили вирок жителю села Гулівка, який привіз із Запорізької області російський автомат АК-74 і набої до нього.

Як зазначили у вироку суду, свою провину чоловік визнав повністю.

З матеріалів справи стало відомо, що в травні 2023 року волинянин був у Запорізькій області і отримав у подарунок автоматичну зброю 1974 року випуску і майже пів сотні набоїв. Хто її подарував судом встановлено не було.

Зброю і набої житель села Гулівка зберігав вдома. Торік у серпні правоохоронці під час обшуків знайшли автомат в автомобілі брала обвинуваченого.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї і присудив йому умовне покарання терміном на 1 рік. Вилучений автомат і набої суд постановив знищити.

Із засудженого на користь держави стягнули 3 585 гривень, які були витрачені на проведення експертизи зброї.

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