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Викликає занепокоєння: на Житомирщині підрахували чисельність мисливських тварин
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Викликає занепокоєння: на Житомирщині підрахували чисельність мисливських тварин

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Мисливські тварини, олень, лисиця, заєць
На Житомирщині завершили моніторинг чисельності мисливських тварин. Фото: Центральне міжрегіональне управління ЛМГ

Користувачі мисливських угідь Житомирщини завершили зимовий облік фауни. Відповідно до рекомендацій Державного агентства лісових ресурсів України, враховуючи воєнний стан, обліковці провели первинний моніторинг чисельності мисливських тварин методом підрахунку на підгодівельних майданчиках, за слідами на маршрутах пересування, в місцях зимових скупчень.

Про це Суспільному розповів начальник Центрального міжрегіонального управління лісомисливського господарства Сергій Смічик.

За його словами, облік малочисельних видів, таких як рись, видра, горностай проводився анкетно-опитовим методом. Також використовували метод фото- та відеофіксації за допомогою фотопасток.

Викликає занепокоєння: на Житомирщині підрахували чисельність мисливських тварин
Олень благородний. Фото: Центральне міжрегіональне управління лісомисливського господарства

Узагальнені матеріали обліку, що надійшли до Центрального міжрегіонального управління лісомисливського господарства, свідчать про збільшення чисельності фактично усіх видів мисливської фауни.

"Такий результат не може не радувати, — каже начальник управління Сергій Смічик, — проте різке збільшення популяції окремих видів викликає серйозне занепокоєння. До прикладу, перевищення оптимальної чисельності лисиць вдвічі, яке зафіксовано на території регіону, призвело до масового поширення сказу. Перевищення оптимальної чисельності дикого кабана загрожує розповсюдженням африканської чуми свиней. Тому популяцію цих тварин необхідно регулювати".

Викликає занепокоєння: на Житомирщині підрахували чисельність мисливських тварин
Лисиця. Фото: Центральне міжрегіональне управління лісомисливського господарства

Як показав щорічний облік, в мисливських угіддях Житомирщини мешкає понад 30 тисяч копитних:

  • 21,1 тисячі козуль;
  • 2,1 тисячі голів лося;
  • 2004 особини оленя благородного та 472 — плямистого;
  • 4,1 тисячі голів дикого кабана;
  • 172 муфлони;
  • 151 лань.
Викликає занепокоєння: на Житомирщині підрахували чисельність мисливських тварин
Плямисті олені на підгодівельному майданчику. Фото: Центральне міжрегіональне управління лісомисливського господарства

Що стосується хутрових, то їх нарахували 81 з половиною тисячу особин:

  • 49,1 тисячі зайця;
  • 4,5 тисячі лисиць;
  • 212 вовків.
Викликає занепокоєння: на Житомирщині підрахували чисельність мисливських тварин
Заєць сірий або русак. Фото: Центральне міжрегіональне управління лісомисливського господарства

На території Київської та Житомирської областей мисливське господарство ведуть 160 користувачів мисливських угідь.

Викликає занепокоєння: на Житомирщині підрахували чисельність мисливських тварин
Лось європейський. Фото: Центральне міжрегіональне управління лісомисливського господарства

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