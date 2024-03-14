Користувачі мисливських угідь Житомирщини завершили зимовий облік фауни. Відповідно до рекомендацій Державного агентства лісових ресурсів України, враховуючи воєнний стан, обліковці провели первинний моніторинг чисельності мисливських тварин методом підрахунку на підгодівельних майданчиках, за слідами на маршрутах пересування, в місцях зимових скупчень.

Про це Суспільному розповів начальник Центрального міжрегіонального управління лісомисливського господарства Сергій Смічик.

За його словами, облік малочисельних видів, таких як рись, видра, горностай проводився анкетно-опитовим методом. Також використовували метод фото- та відеофіксації за допомогою фотопасток.

Олень благородний. Фото: Центральне міжрегіональне управління лісомисливського господарства

Узагальнені матеріали обліку, що надійшли до Центрального міжрегіонального управління лісомисливського господарства, свідчать про збільшення чисельності фактично усіх видів мисливської фауни.

"Такий результат не може не радувати, — каже начальник управління Сергій Смічик, — проте різке збільшення популяції окремих видів викликає серйозне занепокоєння. До прикладу, перевищення оптимальної чисельності лисиць вдвічі, яке зафіксовано на території регіону, призвело до масового поширення сказу. Перевищення оптимальної чисельності дикого кабана загрожує розповсюдженням африканської чуми свиней. Тому популяцію цих тварин необхідно регулювати".

Лисиця. Фото: Центральне міжрегіональне управління лісомисливського господарства

Як показав щорічний облік, в мисливських угіддях Житомирщини мешкає понад 30 тисяч копитних:

21,1 тисячі козуль;

2,1 тисячі голів лося;

2004 особини оленя благородного та 472 — плямистого;

4,1 тисячі голів дикого кабана;

172 муфлони;

151 лань.

Плямисті олені на підгодівельному майданчику. Фото: Центральне міжрегіональне управління лісомисливського господарства

Що стосується хутрових, то їх нарахували 81 з половиною тисячу особин:

49,1 тисячі зайця;

4,5 тисячі лисиць;

212 вовків.

Заєць сірий або русак. Фото: Центральне міжрегіональне управління лісомисливського господарства

На території Київської та Житомирської областей мисливське господарство ведуть 160 користувачів мисливських угідь.

Лось європейський. Фото: Центральне міжрегіональне управління лісомисливського господарства

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube