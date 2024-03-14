У Черкасах кілька будинків на два дні залишаться без гарячої води

У Черкасах з 14 березня у кількох будинках в трьох мікрорайонах буде відсутнє гаряче водопостачання.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі комунального підприємства "Черкаситеплокомуненерго".

14 березня з 9.00 до 17.00 без опалення тимчасово залишаться черкащани, які мешкають у мікрорайоні "Митниця" за адресами: вул. Героїв Дніпра, 29, 31, 35; Захисників Азову, 1, 3, 5, 7 та школа №31.

"Причина незручностей — через ліквідацію пориву", — пояснили у пресслужбі.

Також з 14 до 15 березня без гарячого водопостачання тимчасово залишаться мешканці будинків за адресами Гоголя, 583; Сінна, 7 (д/с №13). Причина — ремонт водопідігрівача, розповіли у пресслужбі.

У мікрорайоні "Лісовий" на кількох вулицях будинки залишаться без гарячого водопостачання до 16 березня.

"Через ремонт водопідігрівача, без гарячого водопостачання перебуватимуть мешканці будинків по вулиці Панченка, 3, 5, 7, 9, 11; Г. Момота, 15, 15/1, 17/1; ПТУ №13 — Смаглія, 6; ЧФ «Лісова пісня», що по вулиці Генерала Момота, 15 та ЗАТ «Спокуса» — на Генерала Момота, 17", — додали у пресслужбі.

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