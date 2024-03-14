"Доставка стане швидшою". "Укрпошта" та DHL Global Match стали партнерами

"Укрпошта" стала партнером британського підрозділу компанії DHL Global Match у сфері транспортних послуг та перевезення відправлень.

Про це пресслужба національного поштового оператора повідомила у Facebook.

"Працюємо нон-стоп над створенням нових можливостей для українських підприємців на міжнародних ринках. Оголошуємо про важливий здобуток — партнерство з DHL Global Match. Тепер надсилати за кордон ще надійніше та швидше. Особливо варто наголосити про переваги для українських експортерів, які продають у великій кількості свої товари на міжнародних маркетплейсах", — йдеться у повідомленні.

В "Укрпошті" додали, що наразі співробітництво поширюється на США, Канаду та Австралію, а в перспективі — країни Азії.

"Так українські підприємці матимуть більшу впевненість у стабільних термінах доставки, адже DHL Global Match — це глобальна компанія, яка оперує і власним флотом літаків DHL Aviation та використовує партнерські авіалінії для виконання замовлень", — пояснили там.

DHL Global Match (Велика Британія) — спеціалізований підрозділ найбільшого у світі поштового та логістичного концерну DHL Deutsche Post (Німеччина).